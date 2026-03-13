Canlı
        Karabük'te öğrenciler ve huzurevi sakinleri iftarda buluştu

        Karabük'te öğrenciler ve huzurevi sakinleri iftarda buluştu

        Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, lise öğrencileri ve huzurevi sakinleri iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:08
        Karabük'te öğrenciler ve huzurevi sakinleri iftarda buluştu

        Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, lise öğrencileri ve huzurevi sakinleri iftar programında bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

        Programda öğrenciler tarafından ilahiler seslendirildi.

        Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten huzurevi sakinleri, kendilerini ağırlayan öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

