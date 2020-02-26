Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi

KARABÜK'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Özlem Özdoğan ve 5 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karabük Mahallesi Gümüş Sokak´ta meydana geldi. Özlem Özdoğan ile çocukları Ecrin, Yiğit, Öykü, Samet ve Zeynep'ten haber alamayan komşuları evlerine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yedek anahtarla eve giren komşuları, Özdoğan ve 5 çocuğunu baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde anne ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Özlem Özdoğan ve çocukları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırarak tedaviye alındı. Ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



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