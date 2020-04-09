Karabük'te maske ve dezenfektan üretimi sürüyor

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde maske, siperlik ve el dezenfektan üretimine devam ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek kimya öğretmenleri tarafından üretilen el dezenfektan ürünlerini yerinde inceledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınına karşı Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen el dezenfektanları hakkında Okul Müdürü Yüksel Duranel ve meslek öğretmenlerinden bilgiler alan Vali Gürel’e İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Şube Müdürü Mehmet Özdemir eşlik etti.

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi, Şehit Cevdet Çay Ortaokulu, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri, usta öğreticiler ve meslek öğretmenleri tarafından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartları kapsamında maske, siperlik ve el dezenfektan ürünlerinin seri üretimleri devam ediyor.

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