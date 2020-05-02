İl Başkanı Altınöz, harçlıklarını bağışlayan Zeynep’e oyuncak gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İl Başkanı Altınöz, harçlıklarını bağışlayan Zeynep’e oyuncak gönderdi

İHA

İl Başkanı Altınöz, harçlıklarını bağışlayan Zeynep’e oyuncak gönderdi

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani ilçesinde geçtiğimiz hafta oyuncak için biriktirdiği harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayan ilkokul öğrencisi Zeynep Gül Gelik’e oyuncak gönderdi.
Eflani Kaymakamı Burak Öz tarafından yapılan ziyaretler esnasında Eflani Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gül Gelik biriktirdiği harçlıklarını korona virüs Covid19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak üzere Kaymakam Öz'e teslim etmişti.
Oyuncak almak için biriktirdiği harçlıkları bağışlayan minik Zeynep’in duyarlı davranışını gören AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, içersinde değişik oyuncakların olduğu hediye paketi hazırladı. Altınöz, hazırlanan oyuncakları AK Parti Eflani ilçe Başkanı aracılığı ile Zeynep Gül Gelik’e ulaştırdı. Aldığı hediyeler karşısında sevinen Gelik, İl başkanı Altınöz’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçiler korona virüse rağmen üretimi sürdürüyor Hatipoğlu Göleti ile çiftçiler sulu tarıma geçti
YEREL HABERLER Çiftçiler korona virüse rağmen üretimi ...
Karabük'te kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Karabük'te kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: 2 ...
Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü
YEREL HABERLER Yağmur aniden bastırdı, yollar göle döndü
Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu'ndan veda ziyareti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu'ndan veda ziyareti
Ruhsatsız işyerini kumarhaneye çevirenlere polis baskını
YEREL HABERLER Ruhsatsız işyerini kumarhaneye çevirenlere polis ...
Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 9’a yükseldi
YEREL HABERLER Karabük’te korona virüsten ölenlerin sayısı 9’a ...
Kavga eden köpekleri ayırmak için seferber oldular Köpeklerin kavgasını motosikletiyle ayırmaya çalıştı
YEREL HABERLER Kavga eden köpekleri ayırmak için seferber ...
Prof.Dr. Akdur, aileleri ev kazaları konusunda uyardı
YEREL HABERLER Prof.Dr. Akdur, aileleri ev kazaları konusunda uyardı
Salgın nedeniyle Safranbolu´nun meşhur lokumunda satışlar düştü
YEREL HABERLER Salgın nedeniyle Safranbolu´nun meşhur lokumunda ...
Safranbolu'da vatandaşlara maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Safranbolu'da vatandaşlara maske dağıtıldı
Safranbolu TSO'dan 600 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Safranbolu TSO'dan 600 aileye gıda yardımı
Başkan Çaylı’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çaylı’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
Milletvekili Ünal'dan 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Milletvekili Ünal'dan 1 Mayıs kutlaması
Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi
YEREL HABERLER Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi
Karabük Valiliği sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Karabük Valiliği sağanak yağışa karşı vatandaşları ...
Safranbolu Belediyesi tarımsal çalışmaları sürdürüyor
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi tarımsal çalışmaları sürdürüyor
Zabıta ekiplerinden denetim ve bilgilendirme
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden denetim ve bilgilendirme
Başkan Köse'den Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Köse'den Emek ve Dayanışma Günü mesajı
AK Parti İl Başkanı Altınöz'den 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Altınöz'den 1 Mayıs mesajı
Hak-iş Konfederasyonu ve temsilciliklerinden 1 Mayıs bildirisi
YEREL HABERLER Hak-iş Konfederasyonu ve temsilciliklerinden 1 Mayıs ...
Vali Gürel’den 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Vali Gürel’den 1 Mayıs mesajı
Tedavi edilen sutavuğu kuşu doğa salındı
YEREL HABERLER Tedavi edilen sutavuğu kuşu doğa salındı
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış
YEREL HABERLER Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış
Karabük’te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
YEREL HABERLER Karabük’te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X