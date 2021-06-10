TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Karabüklü ihracatçılara tebrik

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Karabük TSO Meclis Başkanı Salih Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, eski dönem Meclis Başkanı Timurçin Saylar ve eski dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyarette bulundu.

Görüşmede TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kentte hizmet veren Mescier Demir Çelik, Işık Çelik Kardemir, Kardökmak, Çelikoğlu,Çağ Çelik,Emas Demir Çelik, MZA Demiryolu Malzemeleri, Aygünsan, ve Boskay Metal firmalarının gerçekleştirdikleri ihracatlar sayesinde Karabük’ün OcakMayıs ayları arasındaki ihracat rekoruna değinerek ülke ekonomisine bu katkıyı sağlayan Karabüklü metal sanayii ihracatçılarını tebrik ettiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Karabük’ün yatırım alanları, yeni TSO hizmet binası, ihracat ve üretim konularında konuşularak fikir alışverişinde de bulundu.

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