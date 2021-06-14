Safranbolu Belediyesi can dostlarını unutmuyor

Safranbolu Belediyesi, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Geç saatlere kadar görevde olan barınak çalışanları ulaşabildikleri tüm sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri şehrin dört bir köşesini dolaşarak gördükleri tüm sokak hayvanlarını beslerken, kentin çeşitli yerlerine de mama ve su bırakıyor.

Yapılan çalışma ile ilgili vatandaşlardan da olumlu geri dönüşlerin olduğu bildirildi.

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