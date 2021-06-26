Pozitif vakaların görüldüğü köyde 7 ev karantinaya alındı

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Boyalı köyünde merkez mahallede Covid19 pozitif vakaların görüldüğü 7 ev karantina altına alındı.
İlçeye bağlı Boyalı köyü Merkez Mahallesi’nde birden fazla Covid19 pozitif vakaları tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla pozitif ve temaslı vakaların bulunduğu evlerde karantina kararı aldı. Vakaların ve temaslıların evlerinin önüne şerit çekilerek uyarılar asılırken sağlık ekipleri mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı ve izolasyon kurallarına uyulmasını istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.