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Karabük'te husumetli olduğu kayınpederinin evini yaktı

Karabük'te, husumetli olduğu kayınpederi Nail Yılmaz'ın evini yakan 30 yaşındaki damat Ü.Y. gözaltına alındı

Karabük'te husumetli olduğu kayınpederinin evini yaktı
DHA

Bugün öğle saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi´nde Nail Yılmaz´a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kimsenin olmadığı eve kapıyı kırarak girdi. Evin çatısına da sıçrayan yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

EVİ DAMADI YAKMIŞ

Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, evi Nail Yılmaz'ın husumetli olduğu damadı Ü.Y.'nin yaktığı ortaya çıktı. Bu sabah saatlerinde kayınpederi Yılmaz'ın otomobiline de zarar verdiği öğrenilen Ü.Y., gözaltına alındı. Ü.Y.'nin otomobile zarar verdikten sonra 'Evini de yakacağım' diyerek kayınpederini tehdit ettiği öğrenildi.

Nail Yılmaz, otomobiline zarar verip, evini yakan damadından şikayetçi oldu. Soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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