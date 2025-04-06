Karabük'te kafasına ağaç parçası düşen orman işçisi öldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafasına ağaç parçası düşen orman işçisi hayatını kaybetti.
Giriş: 06.04.2025 - 22:54 Güncelleme: 06.04.2025 - 22:54
Gökpınar köyü sınırlarındaki Karakışla mevkisinde ormanlık alanda çalışan orman işçisi Salih Demir'in (50) başına, kesim sırasında ağaç parçası düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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