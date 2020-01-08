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HaberlerGündem

Karabük'te okullar tatil mi? 9 Ocak 2020 Karabük Valiliği'nden kar tatili haberi

Karabük'te okullar tatil mi? Sorusu Karabüklü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken öğrenciler ise okula gitmekte güçlük çekti. Karabük Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, 9 Ocak 2020 Karabük kar tatili haberi

Karabük

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşacak don ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde (Spor Lisesi dahil) 9 Ocak Perşembe günü (yarın) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK HAVA DURUMU - 9 OCAK 2020

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
09 Ocak Perşembe1367935-9,615,8-1,35,7
10 Ocak Cuma-3560863-12,616,2-1,95,8
11 Ocak Cumartesi-1846763-8,413,5-16,1
12 Ocak Pazar2676933-8,215,2-0,87,1
13 Ocak Pazartesi0661955-1015,7-1,46,9

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