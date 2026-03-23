Karabük'teki kazada ağır yaralanan sürücü 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te SUV tipi araçla çarpışan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Karabük'te 19 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Enes Aydın (30), tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Enes Aydın idaresindeki otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Deligeç ve Yellikaya tünelleri arasında E.B. (49) yönetimindeki SUV tipi araçla çarpışmış, kazada sürücüler ile otomobildeki Yağmur Aydın (26) ve A.L.A. (1) ile diğer araçtaki A.B. (39) ve İ.D.B. (1) yaralanmıştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ağır yaralanan Yağmur Aydın hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.