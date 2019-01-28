Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Karabükspor, Hatayspor'u konuk etti.

3. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Caner'in ceza yayı çaprazından çektiği şutunda kaleci topa sahip oldu. 15. dakikada kazanılan serbest vuruşta Mesut’un içeriye gönderdiği ortasında Caner Hüseyin’in gelişine vuruşundan top ağlarla buluştu ve ilk yarı böyle sona erdi: 0-1.

75. dakikada penaltı kazanan Hatayspor’da topun başına geçen Diallo’nun vuruşunda Furkan gole izin vermedi. 84. dakika gelişen atakta Dmytro Korkishko’nun ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve kazanan Hatayspor oldu: 0-2.