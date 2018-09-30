Öne Çıkanlar
Karabükspor
Futbol
Haberler > Futbol

Karabükspor son 21 maçta galibiyet yüzü göremedi

Demir-çelik işçileri tarafından 49 yıl önce kurulan, geçen sezon Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor, liglerde oynadığı son 21 maçta galibiyet yüzü göremedi

30 Eylül 2018 Pazar, 14:11 | Güncelleme:

Demir-çelik işçileri tarafından 49 yıl önce kurulan, geçen sezon Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakarak 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor, liglerde oynadığı son 21 maçta galibiyet yüzü göremedi.

İki amatör takımın birleştirilmesiyle demir-çelik işçileri tarafından 1969 yılında kurulan, Amatör, 3. ve 2. Lig'in ardından 34 sezon 1. ve 10 sezon Süper Lig'de mücadele eden, bir dönem de UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Kardemir Karabükspor, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.

En son geçen sezon 3 Şubat'ta Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden "işçi takımı", daha sonra Süper Lig'de çıktığı 14, bu sezon 1. Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada da 3 puana hasret kaldı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle transferlerine lisans alamayan ve bu sebeple maçlarına altyapı oyuncularıyla çıkan Karabük ekibi, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada bir beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı, attığı 2 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan ve ulusal lisans alamayan Kardemir Karabükspor'un 3 puanının düşürülmesi yönünde karar aldı.

Kırmızı-mavili ekip, sezonun 8. haftasında Afjet Afyonspor'a konuk olacak.

"BU TAKIM YAŞAMALI"

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün köklü bir geçmişinin bulunduğunu ve şimdiye kadar herkese örnek gösterildiğini söyledi.

Bazı süreçlerden sonra zor günler geçiren takıma şimdi sahip çıkma zamanı olduğunu vurgulayan Yüksel, "Bu takım ilimizi, işçimizi yıllardır ülkemizde ve Avrupa'da temsil etmiş, adını duyurmuştur. Hep gurur kaynağımız olmuştur. Ancak bugünlerde istenmeyen durumlar yaşanmış, hem sportif hem de ekonomik açıdan takım en zor günlerini yaşamaktadır. Bu süreçte birkaç defa yönetimler gelmiş ve gitmiştir. Ancak değişen bir durum olmamıştır. Şimdi ben ve diğer yönetimdeki arkadaşlarımız kurtuluş savaşı vermekteyiz." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor'un varlığının sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Yüksel, "Türk spor tarihinde kendisine önemli bir yer edinen köklü kulübümüzün düştüğü bu sıkıntılı günlerden çıkması için arayışlar içindeyiz. İşçileri temsil eden bu takım yaşamalı. Kavgalar, küskünlükler bir tarafa bırakılıp hep beraber yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Bunu başarmak için bütün mesaimizi harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın kurtuluşu için planlarının olduğunu aktaran Yüksel, öncelikle taraftarların stada gelip, genç oyunculara destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.