Lacivert-Kırmızılı takımın kulüp binasında düzenlenen törende eski teknik direktörlerden Levent Açıkgöz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Düzenlenen törene Kardemir Karabükspor Başkanı Sedat Namal, teknik direktör Levent Açıkgöz ve yardımcıları katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Sedat Namal, "Hocalarımız benim çocukluk arkadaşlarım, okul arkadaşlarım. Karabükspor'un iyi olması için, hiçbir beklentileri olmadan buraya geldiler. Allah razı olsun kendilerinden" dedi.

LEVENT AÇIKGÖZ: "BURASI BİZİM YUVAMIZ"

Levent Açıkgöz ise, "Burası bizim yuvamız. Burası bize her zaman kucak açmış, destek olmuş bir kulüp. Kulüp çok sıkıntılı bir süreçte. Bu süreçte de bize ne görev düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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