Uzun süredir yaşadığı ekonomik sıkıntıların yanı sıra ligde de zor günler geçiren Kardemir Karabükspor, kan değişikliğine giderek Levent Açıkgöz ile yollarını ayırdı. Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Levent Açıkgöz hocamızla karşılıklı görüşerek bir kan değişimine gitmeye karar verdik. Karabük’ün bir evladı olarak, takımın en zor gününde bile yanında olan hocamıza verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucu da Taner Öcal hocamızla 1,5 yıllığına anlaşma yaptık. Pazartesi günü takımın başında olacak” dedi.

Başkan Yüksel, amaçlarının takımın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırarak transfer tahtasını açıp yoluna devam etmesi adına bir dizi çalışmalar da yaptıklarını kaydetti.

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