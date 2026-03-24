Karabükte kamyonun çarptığı yaya öldü
Giriş: 24.03.2026 - 09:58
OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İ.K. (59) idaresindeki kamyon, Yenice-Zonguldak kara yolu Sanayi Kavşağı'nda Mehmet B'ye (42) çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet B. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Sürücü İ.K. ise gözaltına alındı.
