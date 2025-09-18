Karacabey nerede? Karacabey hangi şehirde, ilde, bölgede?

Adını domatesi, soğanı ve hayvancılığı ile duyuran, ancak sınırları içinde barındırdığı kuş cennetleri ve yılkı atlarıyla da şaşırtan Karacabey, katmanlı bir kimliğe sahiptir. Karacabey hangi ilde sorusunun yanıtı bizi Marmara Bölgesi'nin kalbine götürürken, ilçenin hikayesi, antik çağlardan Osmanlı'ya ve oradan da Cumhuriyet'in modern tarım ve sanayi merkezine uzanan bir gelişim öyküsünü anlatıyor.

KARACABEY NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Türkiye'nin sanayi ve tarım açısından en gelişmiş bölgelerinden birinin kalbinde yer alan Karacabey, stratejik bir ulaşım ağının merkezindedir. Coğrafi olarak Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde, Bursa ilinin batısında konumlanır. İlçenin en belirgin konumsal avantajı, Türkiye'nin en işlek ulaşım arterlerinden biri olan ve İstanbul'u İzmir'e bağlayan O-5 Otoyolu (İstanbul-İzmir Otoyolu) ile tarihi D200 (E90) karayolunun üzerinde bulunmasıdır. Bu durum, Karacabey'i hem bir geçiş noktası hem de lojistik ve sanayi yatırımları için cazip bir merkez haline getirir.

Karacabey konumu nedir sorusunun yanıtı, onun komşuluk ilişkilerinde de gizlidir. Doğusunda Bursa'nın merkez ilçeleri Nilüfer ve Mudanya, güneyinde Mustafakemalpaşa ilçesi, batısında ise Balıkesir'e bağlı Bandırma ve Susurluk ilçeleri bulunur. Kuzeyde ise yaklaşık 35 kilometrelik bir sahil şeridiyle Marmara Denizi'ne komşudur. Bu konumuyla Karacabey; Bursa şehir merkezine yaklaşık 70 km, Bandırma Limanı'na yaklaşık 60 km ve Balıkesir'e yaklaşık 100 km mesafededir. Bu da onu Güney Marmara'nın kilit bir noktası yapar.

KARACABEY HANGİ İLDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Karacabey, Türkiye'nin en büyük dördüncü şehri olan Bursa iline bağlı 17 ilçeden biridir. Karacabey hangi şehirde veya Karacabey hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde Bursa'dır. Coğrafi bölge olarak ise Marmara Bölgesi'nde yer alır. İlçe, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içindedir ve bu belediyenin sağladığı altyapı ve hizmetlerden faydalanır. Bursa'nın batıya açılan kapısı olarak nitelendirilen ilçe, hem ilin tarımsal üretiminde hem de sanayi gelişiminde önemli bir paya sahiptir. Verimli toprakları, gelişmiş ulaşım ağı ve büyük pazarlara olan yakınlığı sayesinde, sadece Bursa için değil, tüm Marmara Bölgesi için de önemli bir ekonomik merkezdir. Bu nedenle Karacabey, Bursa ilinin ve Marmara Bölgesi'nin ayrılmaz ve stratejik bir parçasıdır. KARACABEY'İN DOĞAL GÜZELLİKLERİ Stratejik konumunun ve tarımsal verimliliğinin ötesinde, Karacabey'i asıl özel kılan, sahip olduğu eşsiz doğal zenginliklerdir. İlçe, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından bazılarına ev sahipliği yapar. Bunların başında, Kocaçay (Susurluk Nehri) Deltası'nda yer alan ve Türkiye'nin en büyük longoz (su basar) ormanlarından biri olan Karacabey Longozu gelir. Bu eşsiz ekosistem, suyun içine batmış ağaçları, nilüfer tarlaları, zengin balık popülasyonu ve yüzlerce farklı kuş türüyle adeta bir doğa harikasıdır. Longoz, aynı zamanda bölgede özgürce yaşayan yılkı atlarına da ev sahipliği yapmasıyla bilinir.

İlçenin bir diğer doğal hazinesi ise, uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Uluabat Gölü'dür. Gölün önemli bir kısmı Karacabey sınırları içinde yer alır. Tepeli pelikan gibi nesli tehlike altındaki kuş türleri için önemli bir üreme ve yaşam alanı olan göl, her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapar. Gölün kıyısındaki, her bahar leyleklerin gelmesiyle şenlenen Eskikaraağaç köyü, Avrupa Leylek Köyleri Ağı'na Türkiye'den dahil olan tek yerleşim yeridir. Bu doğal zenginlikler, Karacabey'i bir ekoturizm merkezi haline getirme potansiyeli taşır. KARACABEY'İN TARİHİ VE EKONOMİK YAPISI Bugünkü modern ve verimli kimliğinin ardında, Karacabey'in binlerce yıl öncesine uzanan köklü bir geçmişi vardır. Bölgedeki en eski yerleşim izleri, antik çağda Uluabat Gölü'nün kuzeyinde kurulmuş olan Miletopolis kentine dayanır. Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim yeri olan bölge, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında fethedilmiştir. Uzun yıllar boyunca Mihaliç adıyla anılan yerleşim, Fatih Sultan Mehmet dönemi komutanlarından Dayı Karaca Bey'e atfen, II. Mahmud döneminde "Karacabey" adını almıştır.