Karaciğer; vücutta bulunan en büyük organlardan biridir. Karaciğer büyümesi (hepatemogali) bir takım sağlık sorunlarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Kendi başına bir hastalık değildir. Karaciğer kolesterol ve yağlı bileşiklerin sentezi ve karbonhidrat metabolizması görevlerini üstlenir. Yağların yakımını sağlayan öd salgısı salgılar ve bağırsaklarda sindirime yardımcı olur.Bunun yanında alkol ve ilaç alımıyla oluşan toksik maddelerinin atılmasına etken olur. Karaciğer büyümesini bazı kişiler yaşar ama farkına varmayabilirler.

Karaciğer pek belirti göstermez; sürekli şişkinlik ve karın kısmında rahatsızlık hissi oluşur. Ayrıca yorgunluk, sarılık, güçsüzlük, kilo kaybı ve mide bulantısı da ortaya çıkar.

Karaciğer büyümesi kalp,kanser, bağışıklık sistemi, karaciğer kaynaklı hastalıklar ve bitkisel ilaçların kullanımı nedeni ile oluşabilir.

Karaciğerin neden olduğu büyüme

Hepatit Hastalıkları: A, B, C virüsleri nedeni ile ortaya çıkan enfeksiyonlardır. Belli ilaçlar, alkol alımı, bakteriyel enfeksiyonlar ve otoimmün hastalıkları neden ile ortaya çıkabilmektedir.

Siroz: Karaciğerlerin yaralanması halinde oluşan kronik bir hastalıktır.

Alkol nedeni ile: Çok fazla alkol kullanımı neden ile karaciğerde yağlanma sonucu oluşur.

Alkol kullanmadan Karaciğer yağlanması: Diyabet hastalığı, obezite, yüksek kolesterol nedeni ile ortaya çıkar.

Öd Salgısı:Karaciğerdeki yağlar öd kesesi ile sindirilir. Salgılanan öd sıvısının bozukluğu yağlanma nedenidir.

Tümörler ve Kistler: Karaciğer kistleri içinde su dolu olan kesecikler şeklindedir. Tümör nedeni ile karaciğerin hasarlanmasına neden olmaktadır.

Hastalıklar: Karaciğerde yağ, protein, bakır ve demir gibi maddelerin birikimine neden olan birçok hastalık vardır. Amiloidoz karaciğerde anormal protein birikimine neden olan bir durumdur. Karaciğerde bakır birikimi Wilson hastalığı, yağlı maddelerin birikimi Gaucher hastalığı ve fazla demir birikimi de hemokromatoz adını alır.

Karaciğerde bakır, demir, yağ, protein birikimi oluşturan birçok hastalık bulunmaktadır.

Karaciğer büyümesine neden olan kan takviyesi neden ile oluşan etkiler; kalp yetmezliği ve Budd-Chiari Sendromudur.

Kanserler ile olan etkiler; Lösemi, kan kanseri, lenfoma, karsinoma, akciğer, kolon ve göğüs kanserleridir.

Karaciğer büyümesine etki eden diğer nedenler: Reye sendromu, sıtma, bitkisel ve bazı ilaçlar, Otoimmün hastalıklar,tüberküloz, toksinler, sarılık, q ateşi, glikojen depolama hastalıklarıdır.

Karaciğer Büyümesi Tedavisi

Alkol bağımlılığının sona erdirilmesi

Hepatitlerin ilaç tedavisi ile düzeltilmesi

Obezitelerde kilo verdirme

Diyabetlilerde şekerin ve kolesterolün düşürülmesi

Kanserlerde kemoterapi uygulaması tedavisi

Daha birçok neden olan hastalığın öncelikle tedavisi sağlanması sonucunda karaciğer büyümesi tedavi edilebilmektedir. Erken teşhis edilmesi durumunda tedavinin cevap vermesi daha öncelikli olarak sağlanabilmektedir.