Toplumda görülme oranı yüzde 20-25'lere kadar yükselen karaciğer yağlanması pek çok önemli sağlık sorununa neden olan ciddi bir durumdur.

Geçmişte karaciğerin en büyük düşmanları ve karaciğer sirozunun en sık görülme nedenlerinin virüsler ve alkol olduğu düşünülürdü. Günümüzde durum değişti ve ilk sırayı, “karaciğer yağlanması” aldı.

Peki karaciğer yağlanması neden olur, karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? İşte ayrıntılar...

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDEN OLUR?

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ toplanması nedeniyle meydana gelen tıbbi bir durumdur.

Karaciğer yağlanmasının başlıca nedenleri şunlardır:

- Alkol tüketimi

- Obezite

- Şeker hastalığı

- Açlık veya hızlı kilo kaybı

- Wilson hastalığı

- Uzun süreli damar yolu ile beslenme

- Aşırı A vitamini kullanma

KARACİĞER YAĞLANMASINA NE İYİ GELİR?

Kilo vermek, karaciğer yağlanmasını gidermede kesin olarak faydalıdır. Haftada dört gün, günde 30-45 dakika tempolu yürüyüş ve egzersiz önemli oranda başarılı sonuçlar ortaya çıkarır.

KARACİĞER YAĞLANMASINA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Bazı besinler karaciğer yağlanmasını engellemede ve önlemede çok yararlıdır.

- Balık

- Avokado

- Yeşil çay

- Sarımsak

- Greyfurt

- Zeytinyağı

- Kahve

gibi besinler uzmanların en fazla tavsiye ettiği ürünler arasında yer almaktadır.