        Haberler Bilgi Gündem Karadağ'a vize şartı kalktı mı, kalkıyor mu, ne zaman kalkacak? Karadağ vize uygulaması iptal edildi mi, son durum nedir?

        Karadağ'a vize şartı kalkıyor mu? Dışişleri Bakanı İbrahimovic'ten açıklama geldi

        Karadağ, geçtiğimiz günlerde Podgorica'da Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bıçaklı saldırı haberleri üzerine Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasını askıya almıştı. Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, son açıklamasında vize şartının yakında iptal edilebileceği sinyalini verdi. Öte yandan, söz konusu saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki kişinin olayla bağlantısının olmadığı anlaşılmış ve mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Peki, Karadağ vize şartında son durum nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:02
        1

        Geçtiğimiz günlerde Karadağ medyasında, Podgorica’da bazı Türk vatandaşlarının bıçaklı bir saldırıya karıştığına dair iddiaların yer almasının ardından Karadağ, Türkiye’ye vize uygulaması getirmişti. Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, yaptığı son açıklamada karara yönelik 'iptal' sinyali verdi. Peki, Karadağ'a vize şartı kalkıyor mu, son durum nedir?

        2

        KARADAĞ'A VİZE ŞARTI KALKIYOR MU, SON DURUM NEDİR?

        Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        İbrahimovic, ülkesinin bir süre önce aldığı Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inandığını söyledi.

        3

        KARADAĞ TÜRKİYE'YE NEDEN VİZE UYGULAMASI GETİRMİŞTİ, NE OLMUŞTU?

        Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

        4

        İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

        Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.

