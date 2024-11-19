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        Haberler Bilgi Spor KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! TV8 canlı yayın ekranı ile Karadağ Türkiye maçı canlı izle şifresiz (Milli maç canlı yayın izle kesintisiz)

        Karadağ Türkiye maçı canlı izle! TV8 canlı yayın ekranı ile milli maç canlı izle şifresiz kesintisiz

        Milli maç canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında bu akşam Karadağ deplasmanına konuk olacak. Karadağ Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve full HD seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Saat 22.45'te başlayacak karşılaşma TV8 canlı yayın ekranı ile takip edilecek. İşte TV8 canlı yayın linki ile milli maç canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:04
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        UEFA Uluslar B Ligi’nde yer alan A Milli Futbol Takımı’nın gruptaki 6. ve son maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlılar, bu akşam saat 22.45’te Karadağ karşısında sahaya çıkıyor. Milli maç canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milliler, zorlu deplasmanda kazanması halinde 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak. Milli maç TV8 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TV8 canlı yayın linki ile Karadağ Türkiye maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

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        MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Karadağ Türkiye maçı, 19 Kasım 2024 Salı günü oynanacak ve maç saat 22.45’te başlayacak.

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        MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

        Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak milli maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

        KARADAĞ: Nikic, Gasevic, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Jankovic, Bakic, Jovovic, Camaj, Krstovic, Jovetic.

        TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Eren, Orkun, İsmail, Arda Güler, Yunus, Kerem, Barış Alper.

        5

        KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Karadağ Türkiye maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        6

        TV8 YAYIN AKIŞI | 19 KASIM SALI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Aramızda Kalmasın

        11:00 MasterChef Türkiye

        12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi - Canlı

        00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

        7

        TV8 FREKANS BİLGİSİ

        Uydu

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12356 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 7100 Ksym/s

        Fec: 2/3

        UYDU KABLO TV DIGITURK TELEDÜNYA

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12346 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 9600 Ksym/s

        Fec: 3/4

        KABLO TV

        Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

        DIGITURK

        Kanal 28

        D-SMART

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