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        Haberler Yaşam Karadağlar’ın eteğinde ortaya çıkan Atatürk silüeti ilgi çekiyor

        Karadağlar’ın eteğinde ortaya çıkan Atatürk silüeti ilgi çekiyor

        Ardahan'ın Damal ilçesinde havanın açık ve güneşli olduğu zamanlarda ortaya çıkan Atatürk silüeti ilgiyle takip ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 09:10 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:10
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        1954'te çoban fark etmişti! Her yıl ortaya çıkıyor
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        Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görünmeye başladı.

        Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde Karadağlar bölgedeki seyir terasında toplanarak silüetin oluşmasını bekliyor.

        ŞENLİKLER 29-30 HAZİRAN'DA YAPILACAK

        Silüetin ortaya çıkışını izleyen ziyaretçiler, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına alıyor.

        Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, son günlerde havanın açık olması dolayısıyla silüetin görünmeye başladığını söyledi.

        İlçeye çoğu kişinin Atatürk silüetini görmek için geldiğini belirten Çamlıyurt, "Şenliklerimiz, 29-30 Haziran'da yapılacak ancak bunun öncesinde de gelenler oluyor çünkü havaların açık olduğu sırada silüet görülüyor" dedi.

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        Çamlıyurt, günlük 500-600 kişinin bölgeye geldiğini dile getirerek, "Bu durum her geçen gün alana ve bölgemize ilgiyi de arttırıyor. Biz de bunun sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        DAMAL'DA OLUŞAN ATATÜRK SİLÜETİ

        Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

        Karadağlar'ın eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ve haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

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        #Atatürk silüeti
        #Ardahan
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