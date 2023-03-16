Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz'de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.

EUCOM'dan yapılan açıklamada, "İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi. MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu" denildi.