Karadeniz derbisinde 56. randevu!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda mücadele edecek.

Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.

Trabzonspor, Süper Lig'de 42 puanla 3. sırada yer alırken, Samsunspor ise 30 puanla 7. basamakta bulunuyor.

Samsun'da oynanan 27 karşılaşmada ise Trabzonspor'un rakibine 1 farklı üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavili ekibin 10 galibiyeti karşısında ev sahibi takımın 9 galibiyeti bulunuyor. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar 29 gol kaydederken, bordo-mavililer ise 35 kez fileleri sarstı.

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 55 maçta bordo-mavililer 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor ise 11 kez kazandı. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 101 gole, kırmızı-beyazlılar 47 golle karşılık verdi.

Samsunspor ile Trabzonspor arasında Samsun'da yapılan son 4 müsabakada ev sahibi ekip yenilmedi. Söz konusu maçlarda kırmızı-beyazlılar 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, Samsun'da oynanan son 2i karşılaşmayı da kaybetti.

TEKKE İLE REİS BİRBİRLERİNE ÜSTÜNLÜK KURAMADI

Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanacak Karadeniz derbisinde teknik direktörler Fatih Tekke ile Thomas Reis'in saha kenarındaki taktik mücadelesi de belirleyici olacak. İki teknik adam birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda henüz üstünlük kuramadı.

Fatih Tekke ile Thomas Reis'in takımlarının karşı karşıya geldiği iki mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda iki teknik adamın da oyun içi hamleleri ve sistem tercihleri ön plana çıkarken, skor üstünlüğü kurulamadı.

Fatih Tekke, Süper Lig'de Samsunspor'a karşı oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmedi. Thomas Reis de Tekke gibi bordo-mavili takıma kaybetmedi. Reis döneminde kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı 3 mücadelede 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.