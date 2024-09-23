Karadeniz'in bulutların üzerindeki yerleşim yeri: Tahpur Yaylası
Rize'nin Çamlıhemşin sınırları içerisinde yer alan bulutların üzerindeki Tahpur Yaylası, ziyaretçilerine keyif veriyor
Giriş: 23.09.2024 - 14:20 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:20
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Rize'nin Çamlıhemşin sınırları içerisinde yer alan 3 bin rakımlı Tahpur Yaylası, ziyaretçilerine adeta bulutlar üzerinde zaman geçirme fırsatı sunuyor.
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Türkiye’nin yerleşim yeri en yüksek rakımlı yaylaları arasında bulunan yayla, doğası, manzarası ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
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Çeşitli doğa sporlarına da elverişli olan yayla, yerli ve yabancı turistler için farklı bir rota oluşturuyor.
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