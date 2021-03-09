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Karahan Çantay kimdir, kaç yaşında, nereli? Karahan Çantay biyografisi ve hakkında bilgiler

Bir zamanların ünlü mankeni Karahan Çantay, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Karahan Çantay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Karahan Çantay'ın biyografisi ve hakkında bilgiler...

Karahan Çantay kimdir, kaç yaşında, nereli? Karahan Çantay biyografisi ve hakkında bilgiler

Bir dönem oyunculuk da yapan eski model Karahan Çantay, sosyal medyada hakkında en çok konuşulan isimlerden biri durumunda. İşte Karahan Çantay ile ilgili bilgiler...

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 tarihinde öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak Ankara'da doğmuştur. Balıkesir'de büyümüştür. İlk, orta ve liseyi Baversite sınavlarında da, en büyük ideali olan ODTÜ'ye dereceyle girdi. 1990 yılında ODTÜ Matematik Bölümü'nü kazandı. Son sınıfa kadar okudu. Mankenliğe başlayınca okulu bıraktı. 2000 yılında okuldan atıldı.

1995 yılında "Mr Turkey" model yarışmasının birincisi oldu. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü oldu.
Mankenlik, fotomodellik derken, dizilerde de rol aldı. 1999 yılında 'uyuşturucu bulundurmak ve nakletmek' suçundan hakkında dava açıldı.

Sibel Can'la arasında Londra'da aşk dedikoduları çıktı. Sonra da ortadan kayboldu.

Harika Avcı, Sibel Can ve Zeynep Uludağ gibi isimlerle televizyon dizilerinde başrolü paylaştı. Oynadığı dizi ve filmler Zehirli Sarmaşık, Sibel,Gizli Aşk, Böyle mi Olacaktı, Kumkapı Olayı-Üzgünüm, Altın Vuruş. Bunların haricinde Zeki Müren anısına tiyatro gösterisi ve Hande Ataizi ile birlikte Zorro'nun Aşkı'nda oynadı.

2000 yılının Mart atında Bülent Ersoy'un "Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim" adlı şarkının klibinde oynadı.

Bildiği Japoncayı unutmamak için Japonca kitaplar okumakta. ABD. New York'ta yaşayan Karahan Çantay, New York Havaalanı'nda taksicilik yapıyor.

Filmleri :
1995 - Gizli Aşk
1997 - Böyle mi Olacaktı
1997 - Altın Vuruş
1998 - Sibel
2000 - Kumkapı Olayı-Üzgünüm
2000 - Zehirli Çiçek

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