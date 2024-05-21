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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak

        Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki ilk sunumunda milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:17
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        Karahan TBMM'de sunum yapacak
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 4 Haziran'da sunum yapacak.

        Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 4 Haziran'da toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

        Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

        TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

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