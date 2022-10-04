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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

Pakistan ve Çin'i birbirine bağlayan Karakurum Geçidi, dünyanın en korkutucu yollarından biri olarak kabul ediliyor. İnşası sırasında 1000'den fazla işçinin hayatını kaybettiği yol, maceraseverlerin ilgisini çekiyor

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AA
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Pakistan ve Çin'i birbirine bağlayan Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    AA'nın haberine göre Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Hasan Abdal bölgesinden başlayan yol, sırasıyla Hayber Pahtunhva, Azad Cammu Keşmir ve Gilgit-Baltistan’ı geçerek Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Kaşgar’a uzanıyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Uzunluğu 1300 kilometreyi bulan Karakurum Geçidi'nin 887 kilometresi Pakistan, 413 kilometresi ise Çin’de yer alıyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Her yıl çok sayıda ölümlü kazanın gerçekleştiği Karakurum kara yolunun yüksek dağlık noktalardan geçtiği Gilgit-Baltistan'a ulaşmak başkent İslamabad'dan yaklaşık 14 saat sürüyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    YOLUN YAPIMINDA 1000'DEN FAZLA İŞÇİ ÖLDÜ

    Yapımına 1959’da başlanan Karakurum kara yolu, yıllar süren çalışmaların ardından 1978’de halka açıldı.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Yolun inşasında 810 Pakistanlı ve 200 Çinli toprak kayması ve uçurumdan düşme sebebiyle hayatını kaybetti. Yolun yapımında hayatını kaybeden Çinliler için Gilgit'te Çin mezarlığı yaptırıldı.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Mühendislik açısından yapımı sırasındaki zor şartlar ve yüksek rakımı sebebiyle Karakurum Geçidi'nin 'dünyanın 8’inci harikası' olduğu söyleniyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    RAKIM 4 BİN 714 METRE

    Geçit, tehlikeli olmasının yanı sıra dünyanın en yüksek rakımlı yolları arasında yer alıyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Çin ve Pakistan’ın birbirine bağlandığı Khunjerab sınırı, 4 bin 714 metre yükseklikte bulunuyor. Söz konusu sınır, 1 Ocak-30 Nisan döneminde kar sebebiyle genelde kapalı oluyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    TOPRAK KAYMASI VE SEL

    Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohistan bölgesinden başlayarak iki yönlü kara yolu şeklinde uzanan geçitte, taş ve kayaların yola düşmesi, toprak kayması, sel ve depremler sıkça görülüyor. 
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Bu yönüyle fazlasıyla tehlikeli olan geçidin bazı noktaları 'dünyanın en korkutucu yolları' arasında sayılıyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Bazı bölümleri son derece dar olan yolun bir tarafını yüksek dağlar, diğer tarafını ise metrelerce yükseklikteki uçurumlar ve İndus Nehri oluşturuyor.

     
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    MACERAPERESTLERİN İLGİ ODAĞINDA

    Seyahat edenler için seyrine doyulmaz manzaralar sunan Karakurum Geçidi, bu yönüyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Himalaya, Karakurum, Pamir ve Hindukuş dağları arasında yolculuk yapmak isteyen maceraperestler, tarihi İpek Yolu'nun bazı bölümlerini de görme fırsatı buluyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Yolun yüksek dağlık bölgelerini yürüyerek, bisiklet sürerek veya motosikletle seyahat ederek geçmek isteyen çok sayıda turist, bundan dolayı Pakistan'a geliyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Gilgit-Baltistan, dünyada 8 bin metreyi aşan 14 dağın 5'ine ev sahipliği yapıyor. Bu bakımdan dünyanın en yüksek dağlarına ulaşım imkanı sunan yolda, çok sayıda buzulu da görmek mümkün.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

    Doğal afetler sebebiyle sık sık hasar gören Karakurum Geçidi'nde tünel ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında
  • Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında

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