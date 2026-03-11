Canlı
        Haberler Gündem Güncel Karamağara koyuna Sualtı Savaş Müzesi kuruluyor | Son dakika haberleri

        Hatay'ın Karamağara koyuna Sualtı Savaş Müzesi kuruluyor

        Hatay'ın Yayladağı ilçesi Karamağara koyuna Sualtı Savaş Müzesi kurulacak. Projeye ilişkin değerlendirme toplantısı Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirildi. Projenin hayatta geçirilmesiyle birlikte dalış turizmine hizmet etmesi hedefleniyor

        Giriş: 11.03.2026 - 18:36
        Karamağara koyuna Sualtı Savaş Müzesi kuruluyor
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Yayladağı ilçesi Karamağara Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Sualtı Savaş Müzesi Projesine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda; askeri malzemelerin belirlenen planlama çerçevesinde sualtına yerleştirilmesi suretiyle oluşturulacak müze alanına ilişkin süreçler, projenin uygulama aşamaları ve bölgeye sağlayacağı katkılar kapsamlı şekilde ele alındı.

        İHA'nın haberine göre, halk arasında "gizli cennet" olarak bilinen Karamağara koyunda planlanan bu proje ile ilçede özgün ve dikkat çekici bir çekim alanı oluşturulması, bölgenin tanıtımına katkı sunulması ve turizm çeşitliliğinin artırılması özellikle dalış turizmine hizmet etmesi hedefleniyor.

        Sualtı Savaş Müzesi Projesi'nin, Yayladağı'nın sahip olduğu potansiyeli farklı bir perspektifle değerlendiren önemli bir çalışma olarak ilimizin sosyal, kültürel ve turizm vizyonuna değer katması öngörülüyor.

