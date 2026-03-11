Karamağara koyuna Sualtı Savaş Müzesi kuruluyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Yayladağı ilçesi Karamağara Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Sualtı Savaş Müzesi Projesine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda; askeri malzemelerin belirlenen planlama çerçevesinde sualtına yerleştirilmesi suretiyle oluşturulacak müze alanına ilişkin süreçler, projenin uygulama aşamaları ve bölgeye sağlayacağı katkılar kapsamlı şekilde ele alındı.

İHA'nın haberine göre, halk arasında "gizli cennet" olarak bilinen Karamağara koyunda planlanan bu proje ile ilçede özgün ve dikkat çekici bir çekim alanı oluşturulması, bölgenin tanıtımına katkı sunulması ve turizm çeşitliliğinin artırılması özellikle dalış turizmine hizmet etmesi hedefleniyor.

Sualtı Savaş Müzesi Projesi'nin, Yayladağı'nın sahip olduğu potansiyeli farklı bir perspektifle değerlendiren önemli bir çalışma olarak ilimizin sosyal, kültürel ve turizm vizyonuna değer katması öngörülüyor.