Karaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Karaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 00:34
Karaman'da Ö.E. (24) idaresindeki otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Aylin A'nın (31) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ö.E'nin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
