Karaman'daki lale bahçesi hareketlendi

Bu yıl burada 50, başka bir yerde de 10 olmak üzere 60 dekar alanda lale soğanı üretimi yapıldığını aktaran Ateş, " Lale soğanları patates gibi yılda bir kere toprak altında çoğalır. Biz bu laleleri toprak altında çoğaltmak için dikiyoruz. Bu şekilde üretim yapılıyor" dedi.