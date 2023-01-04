Arkadaşı, 17 yaşındaki Ali'yi 8 yerinden bıçakladı

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Ali Rıza ETCİ/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde E.Ç. (17), bahçede buluşup, tartıştığı arkadaşı Muhammet Ali Y.'yi (17) 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Ermenek'in Değirmenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Ali Y., bahçe buluştuğu arkadaşı E.Ç. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle E.Ç., Muhammet Ali Y.'yi 8 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Muhammet Ali Y., çağrılan sağlık ekibince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Ali Y., ardından Karaman Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.Ç. de polis merkezine götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2023-01-04 14:39:50



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