Elbistan'da yıkılan binada hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı

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İlhami ETCİ/ ERMENEK, (Karaman), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Elbistan ilçesinde, depremde yıkılan binanın altında kalan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz´ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Hakim şeyda Bayram´ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen depremde Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesinde görev yapan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz yaşadıkları evin yıkılmasıyla göçük altında kaldı. Gece yarısı enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri çiftin cansız bedenine ulaştı. Hakim Şeyda Korkmaz´ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bayram Korkmaz´ın Elbistan´da, eşi Şeyda Korkmaz´ın da yarın memleketi Karaman´ın Ermenek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek İlhami ETCİ

2023-02-08 11:52:20



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