Ermenek'te 15'i emekli madenci, 50 gönüllü deprem bölgesine gitti



İlhami ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN´ın Ermenek ilçesinden 15'i emekli madenci ile aralarında aşçı, iş makinesi operatörlerinin de bulunduğu toplam 50 gönüllü, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine gitti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ili etkileyen depremlerde enkazda arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen Ermenekli 15 emekli madenci ile aralarında aşçı ve iş makinesi operatörlerinin de yer aldığı 35 gönüllü, minibüsle deprem bölgesine gitti. Ermenek Belediyesi'nin destek verdiği ekip, yanlarında 20 bin adet mayalı ekmek de götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2023-02-08 18:02:34



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