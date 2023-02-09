Depremde ölen Uğur öğretmen ile 2 çocuğu toprağa verildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlhami ETCİ/KARAMAN, (DHA)HATAY'ın Altınözü ilçesinde, depremde yıkılan binanın altında kalan öğretmen Uğur Yılmaz (32) kızı İnci (2) ile oğlu Mert (4) toprağa verildi. Enkazdan yaralı kurtulan eşi Melike Yılmaz´ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Uğur Yılmaz, kızı İnci (2), oğlu Mert (4) ve eşi Melike Yılmaz, yıkılan binanın altında kaldı. Aileyi kurtarmak için ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde Uğur Yılmaz ile 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı, eşi ise enkazdan yaralı kurtarıldı.

İnci ile Mert Yılmaz kardeşler, dün Konya´da toprağa verildi. Babaları Uğur Yılmaz´ın cenazesi ise bugün memleketi Karaman´ın Ermenek ilçesine getirildi. Uğur Yılmaz, Sipas Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Balkusan köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Melike Yılmaz´ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2023-02-09 14:15:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.