Elbistan'da enkazda kalan hakim çift toprağa verildi  

Ali Rıza ETCİ/ KARAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Elbistan ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan hakim çiftten 2 aylık hamile Şeyda Bayram memleketi Karaman Ermenek´te, eşi Bayram Korkmaz ise Elbistan´da toprağa verildi
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Elbistan ilçesinde görev yapan hakim çift Şeyda ve Bayram Korkmaz, evinlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Gece yarısı enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri, çiftin cansız bedenine ulaştı. Şeyda Korkmaz´ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bayram Korkmaz, memleketi Elbistan´da, eşi Şeyda Korkmaz ise memleketi Karaman´ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2023-02-09 14:35:38
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