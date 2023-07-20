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        Saman yüklü kamyon 10 metreden düştü; şoför öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:34
        Saman yüklü kamyon 10 metreden düştü; şoför öldü

        Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yoldan çıkıp 10 metreli istinat duvarından düşen kamyonun şoförü Mustafa Nehir (36) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Nehir´in kontrolünü yitirdiği 33 LL 939 plakalı saman yüklü kamyon, yoldan çıkıp istinat duvarından aşağı düştü. Kazada sürücü Mustafa Nehir yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Nehir, ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

        2023-07-20 10:33:42

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