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        Boşanma aşamasındaki eşini tüfeğin dipçiğiyle yaralayıp, rehin aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 10:44
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        Boşanma aşamasındaki eşini tüfeğin dipçiğiyle yaralayıp, rehin aldı
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        Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da tartıştığı eşi F.T.'yi (22) evlerinde pompalı tüfeğin dipçiğiyle başından yaralayıp rehin alan A.T. (24), polisin iknasıyla serbest bıraktı. A.T. daha sonra silahıyla polis ekiplerine teslim oldu.

        Olay, saat 00.15 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan F.D. ile eşi A.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından A.T. eline aldığı pompalı tüfeğin dipçiğiyle eşini başından yaraladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri evin penceresinden A.T.'nin elindeki pompalı tüfeği fark etti. Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ikna çabasının ardından A.T. eşi F.T.'yi dışarıya gönderdi. F.T., olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre sonra pompalı tüfekle polise teslim olan A.T., eşinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN

        2023-08-15 10:43:58

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