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        Mehmet Eren, okulda arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü (4)

        ANNEVE BABASI BOŞANMIŞOkulda arkadaşının tabancayla vurarak öldürdüğü Mehmet Eren Parlak'ın anne ve babası boşandığı için sevgi evinde kaldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:25
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        Mehmet Eren, okulda arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü (4)
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        ANNEVE BABASI BOŞANMIŞ

        Okulda arkadaşının tabancayla vurarak öldürdüğü Mehmet Eren Parlak'ın anne ve babası boşandığı için sevgi evinde kaldığı öğrenildi.

        Acı haberi alıp hastane önüne gelen amcası Yusuf Parlak, şüphelinin gereken cezayı almasını istedi. Parlak, “Okullardaki çocuklarımızın güvenliğini daha iyi sağlayalım, daha iyi hale getirelim. Bizim çocuklarımız niye okullarda katlediliyor. Okulun müdürü, öğretmeni, güvenliği nerede? Acımdan dolayı çok üzgünüm. Bu cinayetin, cezası en adil bir şekilde verilsin” dedi.

        Mehmet Eren Parlak'ın cenazesinin yarın Konya'nın Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi’nde defnedilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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