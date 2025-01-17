İçki içerken 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye merdiveniyle girilen evde uyurken bulundu

KARAMAN'da yalnız yaşayan Ali Karabüber (55), evinde içki içerken yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı. Mesajın ardından kendisine ulaşılamayan Karabüber, itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polisler tarafından uyurken bulundu.

Olay, saat 22.40 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 1774 Sokakta 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Ali Karabüber, iddiaya göre, evinde içki içerken yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı. Karabüber'in bir süre sonra telefonlara çıkmaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye merdiveni aracılığıyla 4'üncü kattaki eve balkondan girdi. Ekipler, Karabüber'i yatağında uyurken buldu. Uyandırılan Karabüber, sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.