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        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (3)

        1TUTUKLAMA, 1 EV HAPSİKaraman'da eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:24
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        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (3)
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        1TUTUKLAMA, 1 EV HAPSİ

        Karaman'da eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D.'yi av tüfeği bacağından yaralayan Süleyman Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Süleyman Y.'nin eşi H.Y.'ye ise ev hapsi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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