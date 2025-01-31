Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (3)

Karaman'da eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D.'yi av tüfeği bacağından yaralayan Süleyman Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Süleyman Y.'nin eşi H.Y.'ye ise ev hapsi verildi.

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