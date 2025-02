YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Türkiye'de çocukların üçte ikisi makarna ve ekmekle besleniyor. Bu makarna ve ekmekle beslenme yani dengeli beslenememek balık, et, süt, yumurta bunlardan zengin bir beslenme olmadığı için meyve sebze olmadığı için çocukların hafızası yeteri kadar gelişmiyor, algılama yetenekleri zayıf kalıyor. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karaman'daki 3’üncü olağan il kongresine katıldı. Erbakan, KMÜ Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen kongrede Türkiye'nin en öncelikli konusunun ekonomi olduğunu söyledi. Erbakan, “Bugün Türkiye'nin en öncelikli gündem maddesi ekonomik sıkıntılardır, alım gücünün ortadan kalkmasıdır, ekonomik krizdir, emeklinin yaşam mücadelesidir, asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesidir. Her ne kadar mevcut iktidar bu gündemi ortadan kaldırmak için çeşitli operasyonlar yapsa bile her günün sonunda veya her ayın sonunda vatandaş ödenemeyen faturalarla karşı karşıya kalıyor. Ödenemeyen ev kirası borcuyla karşı karşıya kalıyor ve maalesef hayatta kalma mücadelesi veriyor. Açlık sınırının 22 bin lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 72 bin lirayı geçtiği bir ülkede emekli maaşı 14 bin küsur, asgari ücret 22 bin küsur. Türkiye'de yapılan araştırmalar neyi ortaya koydu daha 2 ay evvel. Yapılan bir araştırma Türkiye'de çocukların üçte ikisi makarna ve ekmekle besleniyor. Bu makarna ve ekmekle beslenme, yani dengeli beslenememek balık, et, süt, yumurta bunlardan zengin bir beslenme olmadığı için meyve sebze olmadığı için çocukların hafızası yeteri kadar gelişmiyor, algılama yetenekleri zayıf kalıyor, bilişsel yetenekleri yeteri kadar gelişmiyor, zekaları istenilen düzeye gelemiyor. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar, 3 çocuktan 2 tanesi makarna ve ekmekle beslenmek mecburiyetinde kalmış” dedi.

‘TRUMP KENDİ ZİHNİYETİNİN GEREĞİNİ YAPIYOR’

ABD Başkanı Trump'a Siyonizm’in kovboyu olarak seslendiğini söyleyen Erbakan, “Trump'ın açıklamalarına da değinmek isterim. 1’inci başkanlık döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya kalkan Trump'a bir miting düzenlemiş ve orada kendisine Siyonizm’in kovboyu Trump diye seslenmiştim. Bakınız şimdi ikinci başkanlık döneminde yine aynı tavırlarını devam ettiriyor. Diyor ki 12'ye kadar esirleri vermezsen kıyamet kopacak. Gazze'yi alacağız, oradaki Gazzeli Müslümanları Mısır'a ve Ürdün'e göndereceğiz, oraya Siyonist yerleşimcileri yerleştireceğiz, Yahudileri yerleştireceğiz, şu delinin zoruna bakın. Trump kendi zihniyetinin gereğini yapıyor da bunun karşısında bizimkiler ne yapıyor. Bizim ısrarla açıklamalarımız olmasa Sayın Cumhurbaşkanı Trump'ın bu sözlerine cevap bile vermemişti. Bizim basın toplantılarından sonra cevap verdi. Bu cevabı verirken de Trump adını dahi ağzına almadan konuştu. Sayın Dışişleri Bakanı keza cılız bir tepki verdi. Konuşmak yerine adım atın diye diye dilimizde tüy bitti. Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden bugüne konuşacağınıza bir adım atın, bunlar laftan anlamaz güçten anlar diye diye dilimizde tüy bitti. Halen daha kınamalar halen daha lafı gevelemeler halen daha geçiştirmeler, ortada bir şey yok. Kalkın deyin ki biz İncirlik Üssü’nü kapatıyoruz kardeşim. Biz Kürecik'teki İsrail'i korumak için kurulmuş radar üstünü kapatıyoruz. Bir kere de cesur olun, Erbakan hocamız bunları yaptı. Biz Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e gitmesine engel oluyoruz, Bakü- Ceyhan petrol boru hattını kapatıyoruz deyin. İsrail ile bütün ticari ve strateji ilişkimizi kesiyoruz, her türlü sevkiyatı durduruyoruz, birazcık cesur olun ama bunları diyebilmek için Erbakan hocamız gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, cenabı Allah’tır diyen bir yürek lazım yürek lazım” diye konuştu.