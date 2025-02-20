Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla intihara kalkıştı

        KARAMAN'da otomobiliyle refüje çıkan 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla intihara kalkıştı
        ABONE OL

        KARAMAN'da otomobiliyle refüje çıkan 1.39 promil alkollü sürücü Murat K., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı. Kaba üst araması yapılıp polis aracına alınan Murat K., sakladığı tabancasıyla kendini başından vurup, intihara kalkıştı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Murat K., 42 FN 255 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyonunun kontrolünü kaybedip refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan ve 1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Murat K., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı. Kaba üst aramasının ardından polis aracının nezarethane bölümüne alınan Murat K., yanındaki tabancayla başına ateş edip intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Murat K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Karaman Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikatın titizlikle devam ettiği belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "19.02.2025 günü saat 22.00 sıralarında, ilimiz Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı (30 metrelik yol) üzerinde meydana gelen tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekiplerimiz, orta refüje çıkmış bir araç tespit etmiştir. Aracın sürücüsü M.K. isimli şahsın yapılan alkol ölçümünde 1.39 promil alkollü olduğu belirlenmiş, şahıs hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alınmış ve kaba üst araması gerçekleştirilmiştir. Ancak, ekip aracının nezarethane bölümü kapatıldığı esnada içeriden silah sesi duyulmuş ve şahsın, üzerinde sakladığı ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile başına bir el ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs ettiği görülmüştür. Olay yerine derhal ambulans çağrılmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli ve idari tahkikat titizlikle devam etmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Van'a çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        Van'a çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret

        Benzer Haberler

        Karaman'da kaza yapan alkollü sürücü, polis aracında kendini vurdu
        Karaman'da kaza yapan alkollü sürücü, polis aracında kendini vurdu
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
        Karaman'da 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yakal...
        Karaman'da 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yakal...
        Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan çocuk öldü
        Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan çocuk öldü
        14 yıl önce kaybolan Mevlüt'ü öldürdüğü iddiasıyla çalıştığı çiftliğin sahi...
        14 yıl önce kaybolan Mevlüt'ü öldürdüğü iddiasıyla çalıştığı çiftliğin sahi...
        Karaman'da "Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik Destekli Astronomi Atölyesi" açıl...
        Karaman'da "Yapay Zeka ve Sanal Gerçeklik Destekli Astronomi Atölyesi" açıl...