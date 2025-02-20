Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Kahvehanede, çay ocağının başında ölü bulundu

        KARAMAN'da kahvehaneye bir günlüğüne yardıma gelen Muharrem Gökgül (38), çay ocağının başında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahvehanede, çay ocağının başında ölü bulundu
        ABONE OL

        KARAMAN'da kahvehaneye bir günlüğüne yardıma gelen Muharrem Gökgül (38), çay ocağının başında ölü bulundu.

        Gazidükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında kahvehaneye giren müşteri, Muharrem Gökgül'ün çay ocağının yanında hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Gökgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kahvehaneye bir günlüğüne yardıma gelen Muharrem Gökgül'ün cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Gökgül'ün ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        İstanbul'da kar bastırınca araçlarını bıraktılar!
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?

        Benzer Haberler

        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla in...
        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla in...
        Karaman'da kaza yapan alkollü sürücü, polis aracında kendini vurdu
        Karaman'da kaza yapan alkollü sürücü, polis aracında kendini vurdu
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
        Karaman'da 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yakal...
        Karaman'da 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yakal...
        Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan çocuk öldü
        Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan çocuk öldü
        14 yıl önce kaybolan Mevlüt'ü öldürdüğü iddiasıyla çalıştığı çiftliğin sahi...
        14 yıl önce kaybolan Mevlüt'ü öldürdüğü iddiasıyla çalıştığı çiftliğin sahi...