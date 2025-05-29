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        Tartıştığı eski eşinin evini ateşe verip teslim oldu

        KARAMAN'da Osman A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:48 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:50
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        Tartıştığı eski eşinin evini ateşe verip teslim oldu
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        KARAMAN'da Osman A. tartıştığı eski eşi S.T.’nin evini ateşe verdi. Ev kullanılamaz hale gelirken, Osman A. polis merkezine gidip teslim oldu.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi 1676 Sokak’taki 2 katlı bir müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Osman A. konuşmak için yaklaşık 3 ay önce boşandığı S.T.’nin yaşadığı eve gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından S.T. evden ayrıldı. Osman A. ise evi ateşe verdi. Daha sonra Osman A., Yunus Emre Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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