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Karaman'da nohut hasadı sürüyor

AA

Karaman'da nohut hasadı sürüyor

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde nohut hasadı devam ediyor.

Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ömer Koka ve Kazımkarabekir İlçe Müdürü Ayşe Koca ile ilçeye bağlı Kızılkuyu köyünde nohut hasadına katıldı.

İl Müdürü Şahinbaş, yaptığı konuşmada, ilçeye bin 400 dekar alan için 14 bin kilogram nohut tohumu dağıtımını yaptıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"2022 Yılında Tarım Arazilerinin Etkin Kullanılması (TAKEP) Projesi kapsamında Kazımkarabekir ilçesinde 'Nohutun kalitesi kasabanın bereketi' adı altında bin 400 dekar alan için dağıtımı yapılan nohutta hasat başladı. Bugün yapılan hasatta üreticilerimizin ürün rekoltesinden memnun olduğunu ve üreticimizin yüzünü güldürdüğünü görmek bizi ziyadesi ile mutlu etti."

Projelerin 2023 üretim sezonunda da artarak devam edeceğini aktaran Şahinbaş, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Kazımkarabekir İlçe Müdürü Ayşe Koca da, 2022 yılı üretim sezonunda ilçede nohut veriminin üreticinin yüzünü güldürdüğünü, nohutta dekar başı ortalama 140-160 kilogram verim alındığını ifade etti.

Hasat ettiği nohudun satışını yapan çitçi Muammer Samur da proje ile almış olduğu tohumlardan çok memnun olduğunu dile getirerek, 50 dekar alandan 7 bin 500 kilogram nohut aldığını ve istediği makul bir fiyattan satış yaptığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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