Ayrancı Belediye Başkanı Büyükkarcı gazetecilerle buluştu

KARAMAN (AA) - Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

İlk olarak basın mensuplarını makamında ağırlayan Büyükkarcı, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra gazetecilerle yapılan projeleri yerinde inceleyen Büyükkarcı, atık su arıtma tesisi, konut ve belediye hizmet binasının yapımı gibi birçok büyük projeyi söz verdiği tarihte tamamladığını, soğuk hava tesisi için de düğmeye bastıklarını söyledi.

İhalesi yapılan tesisin ilçede hali hazırda faaliyette olan soğuk hava deposundan sekiz kat daha fazla kapasiteye sahip olacağını belirten Büyükkarcı,"Bilindiği üzere ilçemiz, Karaman'ın en çok küçükbaşa sahip ilçesi. Buna bağlı olarak ilçede peynir ve yoğurt üretimi önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Halen faaliyette olan deponun 100 tonu meyve, 150 tonu da süt ürünleri için kullanılmakta. Bu da yeterli değil." diye konuştu.

Üç dönemlik belediye başkanlığı süresinde ilçeye 100 milyonluk yatırım yapıldığını vurgulayan Büyükkarcı şunları kaydetti:

"İlçemize, yeni belediye hizmet binası, yöresel ürünler satış mağazası ve atık su arıtma tesisini kazandırdık. Ayrıca tamamlanan Ötüken Konutlarının ikinci etabı olan ve yapımı devam eden Turan Konutları ile ihalesini yaptığımız soğuk hava tesisi de en kısa sürede hizmete girecektir. Bahçe yollarına kilitli taş döşemeleri ve kaldırım, refüj çalışmalarımız da büyük ölçüde tamamlandı. Belediye araç parkını güçlendirdik. Engelli vatandaşlarımıza 100 elektrikli araba dağıtımı yaptık. Bu proje ve çalışmalar güncel değerlendirmeyle hesap edildiğinde 100 milyon gibi bir rakama ulaşmaktadır. Ayrancı ölçeğindeki bir ilçe için bu rakam, büyük işler başarıldığının göstergesidir."

Toplantıya MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, MHP MYK Üyesi Turan Şener, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Gözel, Ayrancı MHP İlçe Başkanı Memiş Vural ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf İslam Coşgun da katıldı.

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