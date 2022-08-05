Karaman'da hasat günü etkinliği yapıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde süt mısırı hasat etkinliği düzenlendi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Kazımkarabekir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe Koca ile ilçeye bağlı Kızılkuyu köyünde süt mısırı hasadına katıldı.

Üretici Latif Ateş ve İşletme Müdürü Mert Durgut'tan süt mısırı hakkında bilgi alan Akkoyun, yaptığı açıklamada, bu hafta arazide olduklarını, buğday, bal ve karpuz hasadına katıldıklarını söyledi.

Akkoyun, bugünde mısır hasadına katıldıklarını belirterek, "Üreticilerimizin yüzünün güldüğünü görmenin mutluluğunu yaşadık. Bir yıl boyunca verilen emeğin karşılığını alan üreticilere her sene bereketlerinin artarak devam etsin."ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Akkoyun ile il protokolü süt mısırı hasadı yaptı.





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