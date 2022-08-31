Karaman'da eski köy okulu bilim, sanat, kültür akademisine dönüştürüldü

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'da Mustafa Kemal Gültekin, öğretmen babasının doğup büyüdüğü köye bilim, sanat, kültür akademisi açma hayalini hayata geçirdi.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'ndeki eski köy okulu, hayırseverlerin desteğiyle yenilendi. İçerisinde dijital kütüphane, robotik kodlama ve bilgisayar atölyesi, müzik ve resim sınıfları bulunan Haydar Gültekin Bilim Sanat Kültür Akademisi, çevre köylerdeki çocuklara da eğitim verecek.

Mustafa Kemal Gültekin (63), Göktepe beldesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü köyüne çok şey borçlu olduğunu söyledi.

Babası Haydar Gültekin'in İvriz Köy Enstitüsü'nden 1956 yılında mezun olduğunu belirten Gültekin, "Babam daha sonra öğretmen olmuş. 4 sene Hadim'in bir köyünde öğretmenlik yaptıktan sonra doğup büyüdüğü Esentepe'de 7 yıl öğretmenlik yaptı. Ülkemizin çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra emekli oldu. Kendisi öğretmenliğin yanı sıra şair ve yazar bir kişiliktir." dedi.

Gültekin, babası ile köye akademi kurmaya karar verdiklerini, babasının geçen yıl vefat ettiğini söyledi.

Çevresine babasının hayalini anlattığını ve destek gördüğünü ifade eden Gültekin, şöyle konuştu:



"Sene başında çalışmalarımızı başlattık. Köyün kullanılmayan eski okulunu akademi haline getirdik. Eğitim, bilim ve sanat çevrelerinden destek aldık. Bu destek sayesinde bu durumdayız. Burada bir dijital kütüphane, bir robotik kodlama ve 3D yazıcıyla destekli bilgisayar atölyemiz bulunuyor. Bilgisayar atölyemizde akıllı tahtamız var. Sınıflarımızda robotik kodlama, Türkçe yazım, hikaye yazım teknikleri dersi, bilgisayar, müzik, koro, resim dersi çalışmaları yapılabiliyor. Sadece bu köydeki çocuklara değil çevre köylerdeki çocuklara da hizmet vermeyi düşünüyoruz. Burada her şey gönüllük esasıyla yürüyor. Öğretmenlerimiz eğitimcilerimiz gönüllü olarak çalışıyor. Herhangi bir ücret ne alınıyor, ne ödeniyor."

Kandilli Rasathanesiyle köydeki Belen tepesine deprem gözleme istasyonu kurulması için çalışma başlatıldığını anımsatan Gültekin, buraya kurulacak gözlemeviyle çocuklara astronomi dersi vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Eksiklerin hayırsever desteğiyle tamamlanmaya devam ettiğini dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Teleskoplarımız tedarik edildi. Aynı zamanda laboratuvarımızda mikroskoplarla bölgeye ait endemik bitki taraması yapıp, bölgenin endemik bitkilerinin coğrafi işaretlemesini planlıyoruz. Okulun bahçesinde de futbol, basketbol, voleybol ve tenis dersleri verilebilecek sahalar hazırlanacak. Hem ülke içinde hem ülke dışında projemizden insanlara bahsettik. Kendi çevremiz, çevremizin çevresi, sosyal medya aracılığıyla insanlara ulaştık. Konusunda uzman kişiler köye kadar gelip bizlere destek oluyor. Burada çocuklarımıza bilim, sanat, kültür alanında destekleyici eğitimler vermeyi hedefliyoruz."

Emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Ataseven de Haydar Gültekin'in kendisinin ilkokul öğretmeni olduğunu belirterek, "Bu köyde doğup büyüdüm. Burası açılınca yardımcı olmamı istediler. Seve seve kabul ettim. Doğrudan veya dolaylı bu köyden okuyup giden herkesin üzerinde Haydar Gültekin hocamın emeği var. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Dışarıdan gelen eğitimciler var." ifadesini kullandı.

- "Proje beni çok heyecanlandırdı"

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, beldelerine bağlı Esentepe mahallesinde her evden en az 2 öğretmen çıktığını söyledi.

Mahallede bulunan eski köy okulunun yıkılmak üzere olduğunu dile getiren Doğan, akademiyi şöyle anlattı:

"Haydar hocam vefat etmeden önce akademi projesini bana anlatıp destek istemişti. Bu proje o zaman beni çok heyecanlandırmıştı. Vefat edince oğlu Mustafa Kemal ile yola çıkarak, atıl bir yeri güzel bir yaşam alanına çevirdik. Buraya Haydar Gültekin Bilim Sanat Kültür Akademisi ismini verdik. Çocuklarımız burada resim, müzik, drama kursu alıyorlar. Kütüphanesinden faydalanıyorlar. Laboratuvarında bitkileri inceliyorlar. İnşallah gözlemevinde astronomi bilgileri alacaklar. Esentepe'den ülkemizde ve dünyada iz bırakacak güzel öğrenciler yetişecek. Eğitmenlerimiz Türkiye'nin her yerinden gelip fahri olarak çalışıyorlar. Bu sene çok fazla öğrencimiz yoktu. Fakat gelecek yıllarda çevre mahalle ve köylerdeki çocuklarımızı buraya taşıyacağız. Ben inanıyorum ki bu küçük mahalle tüm dünyada bilinir bir yer olacak."

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