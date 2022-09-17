Karaman'da trafik kazaları: 6 yaralı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Abdullah yönetimindeki 34 BSM 160 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolu Kazımkarabekir ilçesi girişinde, emniyet şeridinde park halinde bulunan Fatih Y. idaresindeki 33 PY 826 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Semahat (64), Eslem Elif (12) ve Burak Kuzu (25) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kuzu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Larende Mahallesi Kılbasan yolunda ise Aziz Yaman yönetimindeki 70 AC 392 plakalı elma yüklü kamyonet, Atilla Türkoğlu (23) idaresindeki 33 U 4091 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında araçtaki Mesut Türkoğlu (26) Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.







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